Родители, обеспокоенные здоровьем своих детей, разместили проест в сети «Интернет».

Родители, обеспокоенные здоровьем своих детей, разместили проест в сети «Интернет».В конце января 2020 года проведена проверка соблюдения законодательства об образовании,охране здоровья и жизниобучающихся должностными лицамимуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения№9 «Золотой ключик» комбинированного вида». Установлено, чтов спальне и игровой комнатев группах № 6 и № 13 детского сада температура была от + 16°С до + 17°С. А это ниже показаний, установленных требованиями санитарных правил.Также в помещении группы № 6 допущена просушка детских вещей на отопительных радиаторах.По данному факту прокуратурой района в адрес и.о. заведующего детским садом внесено представление, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, прокурором района в отношении и.о. заведующего образовательного учреждения возбуждено производство о нарушениисанитарно-эпидемиологических требований воспитания и обучения детейАкты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.уководство детского садаоперативноприняло мерык устранению выявленныхнадзорным органомнарушений.