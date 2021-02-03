На ремонт муниципальных дорог из областного бюджета выделят около миллиарда рублей. Благодаря инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в областном Заксобрании, денежные средства

На ремонт муниципальных дорог из областного бюджета выделят около миллиарда рублей. Благодаря инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в областном Заксобрании, денежные средства направят в те районы, в которых состояние дорожной сети неудовлетворительное. Так, например, в Гусь-Хрустальном 75% городских дорог находится в плачевном состоянии и нуждаются в срочном ремонте. Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный: Основная задача