Родители, обеспокоенные здоровьем своих детей, разместили протест в сети «Интернет».
Родители, обеспокоенные здоровьем своих детей, разместили протест в сети «Интернет».
В конце января 2020 года проведена проверка соблюдения законодательства об образовании,
охране здоровья и жизни
обучающихся должностными лицами
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№9 «Золотой ключик» комбинированного вида». Установлено, что
в спальн
е и игровой комнате
в группах № 6 и № 13 детского сада температура была от + 16°С до + 17°С. А это ниже показаний, установленных требованиями санитарных правил.
Также в помещении группы № 6 допущена просушка детских вещей на отопительных радиаторах.
По данному факту прокуратурой района в адрес и.о. заведующего детским садом внесено представление, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Кроме того, прокурором района в отношении и.о. заведующего образовательного учреждения возбуждено производство о нарушении
санитарно-эпидемиологических требований воспитания и обучения детей
.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Р
уководство детского сада
оперативно
приня
ло меры
к устранению выявленных
надзорным органом
нарушений.