Региональной экономике удалось справиться с негативными последствиями, возникшими из-за пандемии коронавируса.

Региональной экономике удалось справиться с негативными последствиями, возникшими из-за пандемии коронавируса. Это произошло благодаря оперативно принятым решениям по поддержке бизнеса и производств. Такую оценку на итоговом заседании коллегии департамента экономического развития озвучили эксперты.В мероприятии приняли участие руководители отраслевых объединений – союза торгово-промышленной палаты Костромской области Валентин Орлов и председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Аббакумов. Они дали положительную оценку подходам и принятым решениям по поддержке экономики в период пандемии коронавируса.Общий пакет мер поддержки предприятий и предпринимателей Костромской области по итогам 2020 года превысил 7,2 млрд рублей. Это средства федерального и регионального бюджета. До получателей они дошли в виде субсидий на выплату зарплат, льготы по налогам и сборам, льготные кредиты и другие механизмы.Как отметил Дмитрий Аббакумов, своевременно принятые решения на уровне обладминистрации позволили минимизировать воздействие пандемии коронавируса на экономику. Все планируемые изменения обсуждались с руководителями предприятий и бизнесменами. К примеру, в период национального локдауна в регионе продолжали работать предприятия непрерывного цикла, исполнители госконтрактов и участники национальных проектов. Главное требование – соблюдение противоэпидемических мер.«Нужно было оперативно принимать решения, регулировать законы. Уровень нагрузки был очень высокий на всех. Но мы справились. Региональную экономику мы сохранили – это факт. Это большой и серьезный труд», - прокомментировал председатель регионального отделения «Деловой России.По некоторым отраслям промышленности в 2020 году отмечен серьезный рост. Среди них – производство электрического оборудования, одежды, химических веществ. Руководитель региональной торгово-промышленной палаты Валентин Орлов, оценивая работу департамента экономического развития, подчеркнул грамотные подходы команды администрации региона.«Этот год оказался годом проверки. Надо было применить максимум силы, воли, знаний. Администрация сделала очень серьезные шаги. Губернатор принимал очень правильные решения. Я откровенно ему об этом говорил. Благодаря настойчивому и ответственному подходу, мы справились с этой задачей», - резюмировал эксперт.