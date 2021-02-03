На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 февраля лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 февраля лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.41 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 10 сл. в Ковровском, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Селивановском, 4 сл. в Суздальском, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. г. Радужный, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 23 943 случая заболевания (5184 сл. в г. Владимире, 3018 сл. в Гусь-Хрустальном, 2602 сл. о. Муром, 1739 сл. в Ковровском, 1502 сл. в Александровском, 1459 сл. в Петушинском, 1156 сл. в Юрьев-Польском, 1155 сл. в Вязниковском, 906 сл. в Кольчугинском, 827 сл. в Суздальском, 806 сл. в Собинском, 671 сл. в Гороховецком, 600 сл. в Меленковском, 584 сл. в Киржачском, 560 сл. в Камешковском, 537 сл. в Селивановском, 322 сл. в г. Радужном, 315 сл. в Судогодском).