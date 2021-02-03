Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Киржачском районе организация, оказывающая услуги по прыжкам с парашютном, использовала опасные устройства. Дело в том, что их срок эксплуатации истёк в 2011, 2015, 2017 годах.С 2018 года некачественными парашютами ежедневно пользовались около 50 человек. При этом стоимость одиночного прыжка составляла 4 тысячи рублей, с инструктором — 10,5 тысяч рублей.Снаряжение изъято и направлено на экспертизу.По материалам, переданным их ФСБ, владимирские следователи уже возбудили уголовное дело.