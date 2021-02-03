Меры поддержки продлены до 1 апреля.

Во Владимирской области до 1 апреля продлены меры поддержки медикам и персоналу больниц, в части обеспечения их проживанием, питанием и питьевой водой. На эти цели выделяется около 18,9 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.«Также на три месяца сохраняются выплаты медработникам, относящимся к категории прочего персонала. За особые условия труда ежемесячные выплаты в размере 8361 рубль получат более 170 сотрудников в 16 областных медицинских учреждениях», - уточнили в Белом доме.Финансирование осуществляется из резервных средств областного бюджета.