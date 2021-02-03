Российское правительство рассматривает вопрос индексации пенсий работающим гражданам. Какую прибавку могут получить трудящиеся, рассказали эксперты.

Российское правительство рассматривает вопрос индексации пенсий работающим гражданам. Какую прибавку могут получить трудящиеся, рассказали эксперты.Власти приостановили индексацию пенсий работающих россиян с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда. С тех пор общественные организации не раз поднимали вопрос о возобновлении ежегодного повышения выплат.Активно об индексации заговорили в конце прошлого года. После встречи с главой Федерации независимых профсоюзов президент Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения об увеличении выплат до 1 февраля 2021 года. Пока эта тема находится на стадии обсуждения.Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская сообщила, что в конце января в Госдуму поступил законопроект об обязательной индексации пенсий не реже раза в год. Согласно документу, страховая пенсия будет повышаться как для работающих, так и для неработающих россиян.Также в проекте говорится о выплате недополученных сумм в период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года. Следовательно, если закон будет принят, то пенсии работающих граждан будут проиндексированы не только в этом году, но и за все предыдущие, передает Life.ru.Точную сумму прибавки пока назвать нельзя. Она будет зависеть от выбранного варианта выплат и графика введения индексации. Глава информационно-аналитического центра "Телетрейд" Сергей Лысаков допустил, что прибавка для работающих пенсионеров может составить около тысячи рублей в месяц.Ранее "Дни.ру" рассказали, кто в России имеет право получать пенсию в двойном размере. По словам юриста Артема Баранова, на повышенные выплаты могут претендовать ветераны ВОВ, военные и члены их семей (если глава семьи погиб на службе) и другие. Подробности Вы можете прочитать в .