Капитальный ремонт крыши обернулся плесенью в квартире, в которой проживает мама с тремя детьми.

Капитальный ремонт крыши обернулся плесенью в квартире, в которой проживает мама с тремя детьми.Избыточная влага появилась как раз к концу ремонта - в ноябре, вместе с ней стала появляться и плесень. Устранять её не получается - влага не успевает испариться из-за плохого отопления - это ещё одна проблема. Анастасия Мордовина отправила запросы в прокуратуру, в администрацию Вязниковского района и губернатору Владимирской области - пока официального ответа нет. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске Вестей в 14.25.