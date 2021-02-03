Количество заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 16 474. Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-02-2021-koronavirusom-za-sutki-zarazilis-164-tysyachi-rossiyan.html" target="_blank">Коронавирусом за сутки заразились 16,4 тысячи россиян</a> - Количество заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 16 474. Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны.
[url=https://33live.ru/novosti/03-02-2021-koronavirusom-za-sutki-zarazilis-164-tysyachi-rossiyan.html]Коронавирусом за сутки заразились 16,4 тысячи россиян[/url] - Количество заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 16 474. Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны.