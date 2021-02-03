Личный тренер принцессы Дианы Дженни Риверт клялась, что никогда не раскроет подробности своих взаимоотношений с членом королевской семьи. Однако спустя почти 24 года после смерти матери наследников британского престола все же прервала молчание.

Личный тренер принцессы Дианы Дженни Риверт клялась, что никогда не раскроет подробности своих взаимоотношений с членом королевской семьи. Однако спустя почти 24 года после смерти матери наследников британского престола все же прервала молчание.По словам тренера, их с Дианой связывали теплые отношения. Принцессе нравилось, что женщина не была знакома с королевским протоколом и не кланялась каждый раз, когда они виделись. По словам Риверт, она даже не сразу узнала, что так положено. Но даже после того, как спортсменка увидела в Кенсингтонском дворце, как перед Дианой склоняют голову, решила вести себя, как и прежде – неформально.Тренер рассказала, что их знакомство произошло в 1991 году, тогда принцесса искала личного консультанта, чтобы он помог ей наладить спортивный режим. Жена принца Чарльза попросила познакомить ее с модными тренерами, и в итоге выбор пал на Дженни Риверт. По словам подруги, Диане очень нравилась степ-аэробика, которая набирала популярность в начале 90-х.Также тренер научила принцессу кататься на роликах. Диане в принципе были близки кардио-нагрузки, и она часто подолгу гуляла по саду дворца. Иногда к тренировкам присоединялись Гарри и Уильям. По словам Риверт, принцессу это раздражало, несмотря на огромную любовь к сыновьям.Как отметила спортсменка, она верит, что занятия спортом помогли Диане справиться со страшной болезнью. Принцесса страдала булимией и не скрывала этого. Так она показала другим девушкам, что решение проблемы существует, главное, не сдаваться.