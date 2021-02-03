Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких местных телеканалов. Решение лидера раскритиковали представители партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких местных телеканалов. Решение лидера раскритиковали представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".Согласно указу президента, ограничения коснутся телерадиокомпаний "112 Украина" и "Новости 24 часа". Лицензии этих организаций будут приостановлены. Они не смогут пользоваться радиочастотным ресурсом страны, а также предоставлять услуги по распространению телепрограмм.Члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали санкции Зеленского актом откровенной цензуры. Они подчеркнули, что указанные каналы обоснованно критиковали деятельность президента. В частности, лидера ругали за повышение тарифов на газ для населения, а также преследование русскоязычных граждан.Оппозиционеры обвинили политика в узурпации власти и попирании всех принципов и норм демократии. По их словам, "провалился как лидер государства". Санкции против телекомпаний не что иное, как попытка расправы над оппозиционным движением.Представители партии призвали международные организации обратить внимание на внутриполитическую ситуацию в стране. Они выразили надежду, что они смогут публично осудить действия Владимира Зеленского и указать на недопустимость репрессий против независимых СМИ.