Подозреваемая предложила заявителю положить на свой финансовый счет денежные средства, якобы для получения большей прибыли...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что он познакомился с женщиной, которая в процессе общения представилась сотрудником одного из банков. Она предложила заявителю положить на свой финансовый счет денежные средства, якобы для получения большей прибыли от процентов, которую потом они разделят между собой. Мужчина согласился и передал подозреваемой деньги в размере более 2, 2 млн. рублей, после чего женщина перестала выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Шоссе Энтузиастов задержали подозреваемую. Ею оказалась 55-летняя жительница столицы. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Ивановскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73