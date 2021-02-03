Эпидситуация по распространению коронавируса в области существенно изменилась, причем в лучшую сторону, констатировала директор регионального депздрава Елена Утемова. Число

Эпидситуация по распространению коронавируса в области существенно изменилась, причем в лучшую сторону, констатировала директор регионального депздрава Елена Утемова. Число инфицированных ковидом продолжает снижаться. В ковидных госпиталях освободилось около 40 процентов мест. Руководитель облздрава объявила о возвращении коечного фонда к привычному профилю. Со следующей недели медицинскую помощь в штатном режиме начнет оказывать ортопедическая больница в Пиганово.