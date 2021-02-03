Эксперты ОНФ добились приобретения специализированной прогулочной коляски для ребёнка-инвалида из Гусь-Хрустального. Это случилось после обращения общественников в прокуратуру.

Эксперты ОНФ добились приобретения специализированной прогулочной коляски для ребёнка-инвалида из Гусь-Хрустального. Это случилось после обращения общественников в прокуратуру.Напомним, "Вести" рассказывали об этой истории в ноябре прошлого года. Семилетнему Степану Сазонову был необходим спецтранспорт по индивидуальной системе лечения, составленной врачом. И вроде бы всё подходило к счастливому концу, но Фонд социального страхования, куда обратилась семья, отказался оплачивать коляску из-за ее высокой стоимости - около 150-ти тысяч. И предложили более дешёвую - от другого производителя. Но, по словам отца мальчика, этот вариант не подходил ребёнку по антропометрическим данным. Общественники взяли ситуацию под личный контроль и с помощью прокуратуры смогли добиться приобретения необходимой коляски - ребёнку её уже доставили.