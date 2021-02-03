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<a href="https://33live.ru/novosti/03-02-2021-peskov-otvetil-na-vopros-o-reakcii-putina-na-prigovor-navalnomu.html" target="_blank">Песков ответил на вопрос о реакции Путина на приговор Навальному</a> - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на решение суда по делу Алексея Навального. В минувший вторник блогеру заменили условный срок на реальный.