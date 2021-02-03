Елена Зольникова вот уже три года не может найти себе постоянного жилья. Многодетная мать-одиночка отстроила для своих детей частный двухэтажный дом в Вяткино, но когда была беременна

Елена Зольникова вот уже три года не может найти себе постоянного жилья. Многодетная мать-одиночка отстроила для своих детей частный двухэтажный дом в Вяткино, но когда была беременна четвертым ребенком – дом сгорел дотла. Младшему сыну – уже скоро три года, а вопросы с жильём никак не решатся. Женщина мотается между Судогдой, Владимиром и Вяткино, пытаясь