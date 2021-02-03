Мужчина подозревается в том, что во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля...

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 26-летний мужчина. Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Пожар был незамедлительно локализован, пострадавших нет.Следственной частью следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Официальный сайт ГУ МВД России по г. Москве