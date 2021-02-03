Живут как в подвале. Жительница Вязников, мать троих детей столкнулась с опасной проблемой - в одной из комнат неожиданно начала появляться плесень. Связано ли это с недавним капремонтом крыши или причины ещё глубже?

Живут как в подвале. Жительница Вязников, мать троих детей столкнулась с опасной проблемой - в одной из комнат неожиданно начала появляться плесень. Связано ли это с недавним капремонтом крыши или причины ещё глубже?Анастасия Мордовина, когда прошлой весной покупала эту квартиру не могла предположить, что буквально через несколько месяцев новые обои после ремонта покроются чёрной плесенью. Она повсюду - в углах, на стенах, даже на потолке.Анастасия и трое её детей живут в плесени уже несколько месяцев. В конце ноября заметили чёрную плесень в одном из углов квартиры. Ситуация становилась всё хуже - эти видео снимала сама Анастасия. Ремонт, который Анастасия старательно делала вместе со старшим двенадцатилетним сыном, пошёл насмарку. Вода стала течь с потолка и с другой стороны комнаты, затем влага перешла на стену. По её мнению, это случилось после капитального ремонта крыши, который закончили как раз к концу ноября.Анастасия Мордовина, хозяйка квартиры:- Капало как бы недолго. Утром слышу, что-то где-то капает. Просыпаюсь, смотрю - капает. Пока мы расшевелились, вроде стало потеплее, потому что когда встаём - холодно. Стало потеплее, видать тепло наверх пошло, всё, капать прекратило.На чердак Анастасию не пустили, ключ от замка поменяли ещё во время ремонта крыши. Увидеть своими глазами, что там происходит, она не смогла. От влаги жёлтое пятно образовалось даже на стене в подъезде. В первый раз Анастасия обратилась по номеру аварийной службы, написанному в квитанции. Они ответили, что просто снега намело. Когда через несколько дней ситуация не улучшилась, аварийная служба направила её в управляющую компанию.Анастасия Мордовина, хозяйка квартиры:- Ездила я уже туда к ним в контору в микрорайон Дечинский. И уже разговаривала я непосредственно с начальником. Но пока вот результата ноль. Приходят, смотрят, обследуют. Но ничего не меняется.У начальника управляющей компании другая точка зрения. И капитальный ремонт, на его взгляд, здесь совсем не при чём.Александр Трифанов, начальник управляющей компании МУП "ЖКС" г. Вязники:- У неё конденсирует на стену. Дело в том, что у неё нет межкомнатных дверей вообще. Вытяжки на кухне и в ванную все работают, все чистые. Мы проверяли, смотрели. Дело в то, что у неё в зале окно до последнего дня была не двойная рама, а с одним стеклом. И там лёд намораживался на неё. И с кухни вся влага тянулась к этому окну. И плюс на стену всё это дело попадало.Но влага бы могла испаряться в квартире, если бы было хорошее отопление. Его тоже заменили, но, по мнению жильцов, неудачно. С началом отопительного сезона обнаружилось, что батареи почти не греют. И такая беда не только у дома номер 12 - соседке Анастасии, Людмиле Грязновой, жалуются жильцы и двух соседних домов, которым летом сделали ту же замену отопления.Людмила Грязнова, соседка:- Вот я только сейчас вышла, говорю: "Нина Фёдоровна, у тебя сколько в квартире? У тебя тепло в квартире? ". "Нет, у меня четырнадцать градусов". Она так почему-то спокойно ответила.Письма были написаны и губернатору Владимирской области, в жилищную инспекцию Владимира, и в администрацию Вязниковского района, даже в прокуратуру. Пока - ни одного ответа .Анастасия Мордовина, хозяйка квартиры:- Надо бегать, надо чего-то добиваться. Точно также как ещё одни мои бабульки на этаже. С тётей Женей разговаривала. Она говорит: "Насть, да у всех холодно в квартирах". И они почему-то молчат. И никуда не обращаются. Им, значит, нравится мёрзнуть. У них нет детей, может быть, поэтому их это всё устраивает?А вот у Анастасии трое детей, и это её единственное жильё - с плесенью и холодными батареями. И кто за это должен отвечать, она понять не может.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".