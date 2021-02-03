Возмущены правлением Губернатора Сипягина. Представители одной из политических партий обратились к своим коллегам с просьбой их поддержать и выступить против первого лица региона.

Возмущены правлением Губернатора Сипягина. Представители одной из политических партий обратились к своим коллегам с просьбой их поддержать и выступить против первого лица региона. Недовольны инициаторы обращения непрекращающейся кадровой чехардой в стенах Белого дома, хромающим здравоохранением, провалом в промышленном секторе.