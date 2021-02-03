Перебои с автобусным сообщением во Владимире продолжаются. На этом фоне крупнейший перевозчик АДМ, на которого в основном и сыпались жалобы горожан - решил отдать часть своих маршрутов. Кому они перейдут и когда ждать перераспределения рынка перевозок - в нашем сюжете.

Перебои с автобусным сообщением во Владимире продолжаются. На этом фоне крупнейший перевозчик АДМ, на которого в основном и сыпались жалобы горожан - решил отдать часть своих маршрутов. Кому они перейдут и когда ждать перераспределения рынка перевозок - в нашем сюжете.Лев Староверов каждый день в пять вечера ждет двадцать пятого автобуса на Соборной площади. Обычно он приходит по расписанию, но в последнее время регулярно случаются непонятные задержки.- Бывает ждёшь -автобусов нету , народу больно много - пербои. Ждешь бывает вот... /// Ну и, конечно ломаются... Особенно двадцать пятый.-Вы на двадцать пятом в доброе едите? Сейчас двадцать пятый ждёте?-Да, вот сейчас будет двадцать пятый.Через две минуты , автобус, действительно подъезжает, но многие пассажиры говорят , что за последний месяц несколько раз попадали в ситуацию , когда приходилось ждать.- Минут пятнадцать - двадцать. Бывает так...- Это вы ждёте автобус?- Ну чаще, минут 10-15 бывает.- Было бы очень хорошо, если бы пустили еще какой-нибудь социальный автобус с Доброго через центр. Вообще уехать из Доброго в центр проблема.Автобусное сообщение во Владимире - эта тема уже месяц лидирует в топ-жалобах горожан. Но если две недели назад увеличение интервалов между рейсами крупнейший перевозчик - компания АДМ - объясняла морозами, из-за которых ломались или не заводились машины, то сейчас - нехваткой кадров. По сути , налицо два критерия, по которым компанию можно лишить лицензии. Но в АДМ не стали ждать суровых мер от администрации Владимира, и сами отказались от пяти маршрутов. 9С, 11С, 14, 25 и 27Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г.Владимира:- Поскольку, к сожалению, в последнее время к уважаемой компании АДМ было направлено достаточное количество предписаний об устранении нарушений интервалов движения. Компания , видимо , оценив свои возможности, приняла правильное решение освободить ряд маршрутов, которые будут обслуживаться другими переводчиками. ))Новые перевозчики выйдут на освободившиеся маршруты с первого марта. Их, кстати , во Владимире 6 . В первую очередь, это муниципальная компания "Владпассажиртранс". Так что торги пройдут на конкурентной основе , заверяют в мэрии. А пока перевозчик не определен , на линию продолжат выходить автобусы АДМ. Иначе компания лишится не пяти маршрутов, а права осуществлять этот вид деятельности, предупреждают чиновники.Нина Глизница, Екатерина Гусева, Никита Тарбеев, Семён Карпов, Вести-Владимир.