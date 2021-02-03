Поездка с комфортом. Рельсовые автобусы "Орлан" с февраля начали ежедневно курсировать по межрегиональным пригородным маршрутам - Иваново-Ковров и Иваново-Ярославль, сообщили в пресс-службе РЖД.

Поездка с комфортом. Рельсовые автобусы "Орлан" с февраля начали ежедневно курсировать по межрегиональным пригородным маршрутам - Иваново-Ковров и Иваново-Ярославль, сообщили в пресс-службе РЖД.Новые рельсовые автобусы заменят поезда с вагонами локомотивной тяги, что повысит комфорт пассажиров. Стоимость билета не увеличится, а все льготы, действующие на пригородных поездах, сохранятся. "Орлан" - современный дизель-поезд, используемый на электрифицированных участках дорог. В салоне есть мягкие сидения, широкие багажные полки и светодиодное освещение. А в самих вагонах действует система очистки и обеззараживания воздуха.