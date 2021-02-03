Воспитанники изостудии «Василиса» Дворца детского юношеского творчества награждены дипломами Международного конкурса живописи и графики для детей «Мир вокруг нас. Италия».

Воспитанники изостудии «Василиса» Дворца детского юношеского творчества награждены дипломами Международного конкурса живописи и графики для детей «Мир вокруг нас. Италия». Конкурс проводила Везувианская академия искусства и культуры.Ученики педагога Елены Перевозчиковой - шестилетняя Кира Таланова и девятилетний Семён Мельников отправили на конкурс работы под названием «Похищение Европы... Зевс» и «Вулкан Везувий».Как сообщили на сайте ДДюТ, акварель «Везувий» примет участие в итоговой выставке в залах Казина Ванвителлиана.Добавим, что рисунки принимались с мая по декабрь 2020 года. Итоги были подведены в конце прошлого года. Дипломы и сертификаты детям прислали по электронной почте.