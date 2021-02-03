Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 05 февраля 2021 года в Управлении будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 05 февраля 2021 года в Управлении будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Особенности осуществления государственного земельного надзора в отношении юридических лиц с учетом ограничительных мер».На вопросы граждан ответит начальник отдела государственного земельного надзора - Ломтев Денис Сергеевич.Время проведения прямой линии с 09:00 до 11:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 32-11-94.