Росреестр приступил к тестированию технологии по отображению пригодных для жилищного строительства территорий на Публичной кадастровой карте (ПКК). Сведения о таких объектах ..

Росреестр приступил к тестированию технологии по отображению пригодных для жилищного строительства территорий на Публичной кадастровой карте (ПКК). Сведения о таких объектах муниципальной и неразграниченной государственной собственности начали наносить на ПКК на территории четырех регионов – Пермский край, Самарская и Псковская области, Республика Татарстан.Анализ эффективности использования земель проводится ведомством по поручению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По результатам работы в 2020 году выявлено порядка 5,7 тыс. земельных участков и территорий, площадь которых около 100 тыс. га, пригодных для дальнейшего вовлечения в оборот, что позволит построить, по экспертным оценкам, порядка 310 млн. кв. м. жилья.Нововведение необходимо для того, чтобы потенциальные инвесторы в режиме онлайн на ПКК могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли. Сервис позволит обеспечить связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами.Потенциальные инвесторы, используя описанный ниже алгоритм действий, смогут заполнить форму обращения, связанную с конкретным объектом и отправить его в уполномоченный орган.Для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо, зайдя на сайт Публичной кадастровой карты, выбрать тип объектов поиска «Жилищное строительство» и осуществить поиск по кадастровому номеру или по условному номеру. Для поиска всех объектов необходимо ввести символ «*» в строку поиска.Для создания обращения, связанного с земельным участком или территорией, имеющими потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему объекту.После внесения всех необходимых сведений необходимо нажать на кнопку «Отправить» в форме обращения.