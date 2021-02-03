Фильм Жестокий романс, как и почти все работы Эльдара Рязанова, стали классикой советского кино. Зрители до сих пор без ума от нежного образа Ларисы Гузеевой и готовы пересматривать картину сотни раз.

Фильм "Жестокий романс", как и почти все работы Эльдара Рязанова, стали классикой советского кино. Зрители до сих пор без ума от нежного образа Ларисы Гузеевой и готовы пересматривать картину сотни раз.Режиссер очень ответственно подошел к подготовке сценария. Идея будущей картины родилась после окончания работы над "Вокзалом для двоих". "Я решил поискать что-нибудь в классике такое, что было бы созвучно нашей тусклой, сумеречной, неверной эпохе", – рассказывал позднее Эльдар Рязанов. После того, как он перечел "Бесприданницу", понял: нашлось то, что нужно.Причем режиссер сразу осознал, что главные роли в будущей картине должны достаться Андрею Мягкову (Карандышев) и Никите Михалкову (Паратов), поэтому заручился их предварительным согласием. Главный женский образ Рязанов доверил студентке последнего курса Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Ларисе Гузеевой. Эта роль стала для нее первой и самой главной за всю карьеру."Мне кажется, Лариса Гузеева сыграла свою роль, как говорится, на полную катушку, не жалея нервных клеток, слез, чувств", – говорил позднее Эльдар Рязанов о работе с актрисой.Большую часть материала отсняли в Костроме. Режиссеру было важно, чтоб действия в фильме разворачивались на фоне подлинных мест: на настоящем колесном пароходе, на старом вокзале, на дебаркадерах, на улицах старинного города. При этом одним из героев ленты стал пароход "Ласточка".Кстати, с кораблем связана неприятная ситуация. Во время съемок момента, когда Карандышев догоняет пароход на лодке, чуть не пострадал Андрей Мягков. Актер сидел спиной к пароходу и подплыл слишком близко к винту, в итоге тот зацепился за лодку и опрокинул ее вместе с артистом. Мягкова стало затягивать под колесо "Ласточки" и ему чудом удалось выплыть из воронки.Не обошлось на съемках и без курьезных ситуаций. Никита Михалков настолько вжился в образ разудалого барина Паратова, что почти ежедневно устраивал киногруппе застолья. Жители Костромы, хоть и были рады, что в их городе проходит работа над фильмом Эльдара Рязанова, в какой-то момент все же устали от выходок подгулявших актеров и вызвали милицию. Однако вместо того, чтобы забрать дебоширов в отдел, милиционеры попросили посидеть за одним столом – настолько они были поражены размахом гуляния во главе с Никитой Михалковой, Алисой Фрейндлих, Александром Панкратовым-Черным и остальными.Интересные фактыРоманс "Мохнатый шмель", который звучит в фильме, – перевод стихотворения "Цыганская тропа" Редьярда Киплинга, а слова к песне "Я, словно бабочка к огню…" Эльдар Рязанов написал лично.В 1984 году "Жестокий романс" стал фильмом года по опросу журнала "Советский экран".Для записи песен музыкальный редактор "Мосфильма" предложила пригласить цыганку Валентину Пономареву, однако Эльдар Рязанов не указал исполнительницу в титрах, и в итоге зрители думали, что все песни в картине поет сама Лариса Гузеева.Режиссер принципиально не хотел называть фильм "Бесприданницей", так как опасался сравнения с экранизацией пьесы 1936 года. "Мне показалось, что "Жестокий романс" – название верное и емкое", – говорил Рязанов.