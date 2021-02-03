С февраля увеличены некоторые виды социальных выплат, которые предоставляют ПФР. На 4,9 % индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15 млн россиян, пользующихся правом

С февраля увеличены некоторые виды социальных выплат, которые предоставляют ПФР. На 4,9 % индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К ним относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда, участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком