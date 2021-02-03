Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что украинские националисты намерены воевать с Россией. Мол, именно поэтому Незалежная так хочет стать членом НАТО.

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что украинские националисты намерены воевать с Россией. Мол, именно поэтому Незалежная так хочет стать членом НАТО.Недавно в интервью телеканалу HBO президент Украины Владимир Зеленский поинтересовался у американского лидера Джо Байдена, почему Незалежная до сих пор не является членом НАТО. По мнению сенатора Алексея Пушкова, преемник Дональда Трампа вряд ли ответит на этот вопрос.Российский общественный деятель считает: в НАТО понимают, почему Украина желает вступить в альянс. По словам Пушкова, Незалежной нужно членство, чтобы воевать с Россией. "А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса", – написал сенатор в своем твиттер-аккаунте.Напомним, Пушков также заявлял, что Джо Байден будет пытаться усиливать свое влияние на страны бывшего СССР и выступать против России, пишет . По мнению сенатора, президент США "займется" государствами, которые являются ближайшими соседями РФ: Украиной, Белоруссией, Грузией, Арменией и Узбекистаном.Ранее глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель Владимира Зеленского о "возвращении Крыма" с помощью проекта "Крымская платформа". Он призвал президента Украины прекратить обманывать народ и не заниматься пустословием.