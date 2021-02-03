ИТ-сообщество Global CIO|Digital Experts признало сервис печати «Ростелекома» лучшим проектом 2020 года в номинации «Сервисы и аутсорсинг». Для участия в конкурсе «Ростелеком» представил

ИТ-сообщество Global CIO|Digital Experts признало сервис печати «Ростелекома» лучшим проектом 2020 года в номинации «Сервисы и аутсорсинг». Для участия в конкурсе «Ростелеком» представил автоматизированное решение, которое объединяет функции управления печатью и непрерывного удаленного онлайн-мониторинга работы принтеров. Уникальность сервиса отмечена лидерами цифровой трансформации российских предприятий среди 306 проектов от компаний-соискателей, подавших заявки на «Проект года 2020».