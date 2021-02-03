Сегодня в итоговом выпуске дня.

Сегодня в итоговом выпуске дня.- Сложности перевозок.Не справляется с обязанностями. Владимирский перевозчик АДМ лишится пяти городских маршрутов.- Опасно для жизни.Условия хуже, чем в подвале. В Вязниках многодетная семья вынуждена жить в сырой квартире и дышать плесенью.- Человек и пароход.И создал пароход под впечатлением от книги Марка Твена . О необычном увлечении инженера из Владимира.