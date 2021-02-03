Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по прыжкам с парашютом, не отвечающим требованиям безопасности.

Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по прыжкам с парашютом, не отвечающим требованиям безопасности.Возбуждено уголовное дело заоказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По версии следствия,одна из организаций Киржачского района, оказывающая услуги населению по парашютному десантированию физических лиц, использовала в своей деятельности парашютные системы, срок эксплуатации которых истек в 2011, 2015, 2017 годах.4 парашютистов негодное к эксплуатации снаряжение изъято и направлено на экспертизу. Которая установит качество используемых парашютов и отвечает ли они требованиям безопасности.Отмечается, что с некачественными парашютами с 2018 года практически ежедневно совершали прыжки около 50 человек. Плата за одиночный прыжок составляла 4000 рублей, за прыжок с инструктором – 10500 рублей.Расследование уголовного дела ведетследственный отдел по городу Александров.