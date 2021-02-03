Ранее в полицию поступила информация о том, что 51-летняя жительница столицы, проживающая на улице Багрицкого, перестала выходить на связь...
Оперативники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили местонахождение и в Воронежской области задержали еще одного подозреваемого в похищении женщины.
Ранее в полицию поступила информация о том, что 51-летняя жительница столицы, проживающая на улице Багрицкого, перестала выходить на связь.
ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ «Похищение человека».
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий осенью прошлого года оперативники задержали двоих подозреваемых – мужчину и женщину. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
2 февраля сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили местонахождение и в Воронежской области задержали еще одного подозреваемого.
Задержанный был передан в органы следствия для уточнения всех обстоятельств совершенного преступления, мотивов и последующего принятия процессуального решения.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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