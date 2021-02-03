Ранее в полицию поступила информация о том, что 51-летняя жительница столицы, проживающая на улице Багрицкого, перестала выходить на связь...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили местонахождение и в Воронежской области задержали еще одного подозреваемого в похищении женщины.Ранее в полицию поступила информация о том, что 51-летняя жительница столицы, проживающая на улице Багрицкого, перестала выходить на связь.ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ «Похищение человека».В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий осенью прошлого года оперативники задержали двоих подозреваемых – мужчину и женщину. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.2 февраля сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили местонахождение и в Воронежской области задержали еще одного подозреваемого.Задержанный был передан в органы следствия для уточнения всех обстоятельств совершенного преступления, мотивов и последующего принятия процессуального решения.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93