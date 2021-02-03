Самые высокие требования музейного хранения. В "Золотой кладовой" в Суздале, где представлены уникальные экспонаты, установлена ультрасовременная климатическая система.

Самые высокие требования музейного хранения. В "Золотой кладовой" в Суздале, где представлены уникальные экспонаты, установлена ультрасовременная климатическая система.Передовое оборудование обеспечивает необходимый температурно-влажностный режим. Оно установлено благодаря средствам, выделенным Министерством культуры Российской Федерации. На эти цели направлены свыше 10 миллионов рублей. Прежде создавать и поддерживать необходимый климат приходилось вручную. С помощью калориферов и распылителей пара. Пуско-наладочные работы закончены в январе этого года. Как работает новая система? Об этом расскажем уже в 14.30.