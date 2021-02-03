Выявлено 13 нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели рейд, направленный на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и легкового такси.Особое внимание уделялось проверке автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, техническому состоянию транспортных средств, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.В результате рейда было проверено 30 автобусов, выявлено 12 нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения со стороны водителей автобусов, 6 нарушений связаны с правилами применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), 3 нарушения - с правилами перевозки детей (ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ). Один водитель управлял транспортным средством, имеющим неисправность (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ), 2 водителя управляли ТС с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Также выявлено 4 нарушения со стороны водителей такси.Аналогичные мероприятия проведены в Селивановском районе.Сотрудники ОГИБДД проверили 9 легковых транспортных средств, оказывающих услуги в сфере пассажирских перевозок.Задокументировано нарушение, предусмотренное ч. 4.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Житель Муромского района, 1981 года рождения, управлял автомобилем, на крыше которого был незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси, впоследствии изъятый сотрудниками полиции.В отношении всех нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.Кроме того, сотрудники полиции провели разъяснительную работу по соблюдению законодательства в сфере дорожной безопасности, подчеркнув важность выполнения установленных предписаний и ответственного отношений к пассажирам.