Следком возбудил уголовное дело за оказания услуг по прыжкам с парашютом, не отвечающим требованиям безопасности. По версии следствия, одна из организаций Киржачского района предлагала

Следком возбудил уголовное дело за оказания услуг по прыжкам с парашютом, не отвечающим требованиям безопасности. По версии следствия, одна из организаций Киржачского района предлагала всем желающим прыгнуть с парашютом. Стоимость услуги приличная, за одиночный прыжок – 4 000 рублей, а десантирование с инструктором – 10 500 рублей. Почти ежедневно прыжки от этой фирмы совершали около