Ученые установили, что вершиной эволюции на планете Земля являются вовсе не люди, а породистые собаки. Вот как прокомментировал результаты глава исследовательской группы:
- Сначала мы платим за то, чтобы предоставить свое жилье какой-нибудь суке или кобелю. Бесплатно кормим, лечим за свой счет, моем, причесываем, ищем партнера чтоб они могли спокойно потрахаться, потом пристраиваем отпрысков в местечко пожирнее. И главное - по первому требованию выводим на прогулку в любую погоду, ДА ЕЩЕ И УБИРАЕМ ЗА НИМИ ГОВНО!!! Шоб я так жил...
еще анекдот!