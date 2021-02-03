С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17185 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14442 пациентов. В стационарах лежит 531 человек, из них 288 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2156 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 55 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 124 пациента.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 22 костромичам. Шесть заболевших выявлено в Мантурово, пять - Костромском районе, четыре - в Павино. По три пациента с ковидом прибавилось в Шарье и Нерехтском районе. По два случая зарегистрировано в Сусанинском, Солигаличском и Буйском районах. По одному - Боговарово, Судиславле, Вохме, Волгореченске, Чухломском и Парфеньевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17185 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14442 пациентов. В стационарах лежит 531 человек, из них 288 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2156 заболевших.