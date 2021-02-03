Сотрудник 3 отдела полиции УВД на Московском метрополитене старший сержант полиции Наталья Воронкова получила информацию о том, что на платформе, свесив ноги на жесткий путь, сидит мужчина...

Оперативные и грамотные действия полицейского столичного метрополитена помогли избежать трагедии и спасти жизнь человеку.В ходе патрулирования и обеспечения охраны общественного порядка на станции метро «Филевский парк» Филевской линии столичного метрополитена сотрудник 3 отдела полиции УВД на Московском метрополитене старший сержант полиции Наталья Воронкова получила информацию о том, что на платформе, свесив ноги на жесткий путь, сидит мужчина. Сотрудник полиции сразу же побежала к платформе, однако гражданин уже успел спрыгнуть на рельсы.Быстро оценив ситуацию, Наталья Воронкова передала информацию дежурному по станции об оповещении машиниста электропоезда о происходящем и приняла меры по предотвращению трагических последствий. В ходе непродолжительного разговора женщина подобрала нужные слова и смогла успокоить 37-летнего приезжего, убедив его подняться, что он и сделал за считанные минуты до прибытия поезда. Прибывшие медики оказали ему квалифицированную помощь.«В органах внутренних дел я служу уже 15 лет, видела разные ситуации, – рассказала Наталья Воронкова. – Мой долг как сотрудника полиции всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Я понимала, что любое промедление могло обернуться трагедией, и этого нельзя было допустить».Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18