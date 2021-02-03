Об этом стало известно в ходе визита главы региона в район.

На август 2021 года на Галичском фанерном комбинате запланированы пуско-наладочные работы. Открыть производство планируется уже в октябре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.В обладминистрации добавили, что 50 сотрудников предприятия уже направлены на обучение, после которого пройдут стажировку. Инвестиции в создание предприятия оцениваются в 12 млрд рублей. Новое производство даст более 600 рабочих мест. Ещё порядка 500 вакансий появится в лесозаготовке.Вопросы реализации проекта с руководством комбината обсудил глава региона Сергей Ситников. Во время поездки в Галичский район губернатору доложили о текущих работах на складах готовой продукции, в административно-бытовом комплексе и других корпусах, где ведётся монтаж оборудования. В создание предприятия уже вложено порядка 4,3 млрд рублей.«Честно признаюсь, не помню, чтобы кто-то в Костромской области строился так же быстро, как вы. Нам сейчас нужно будет решить вопросы с фондом моногородов и получить финансовую поддержку для инвестора. Также стоит задача - от окружной дороги до завода сделать хорошую асфальтированную проезжую часть, которая будет способна выдерживать высокие нагрузки», - подчеркнул Сергей Ситников.Справка:Фанерный комбинат холдинга «Segezha Group» - якорный резидент территории опережающего развития в Галиче. Решение о создании производства принято в ходе рабочей встречи председателя Совета директоров ПАО «АФК «Система» Владимира Евтушенкова с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.