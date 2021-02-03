Штабы независимого общественного наблюдения за выборами в Госдуму начинают открываться в регионах. Они уже появились в Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской области, Еврейской автономной области и Чечне. Штабы базируются на площадках местных общественных палат, сообщает Ассоциация Независимый общественный мониторинг (НОМ).

Штабы независимого общественного наблюдения за выборами в Госдуму начинают открываться в регионах. Они уже появились в Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской области, Еврейской автономной области и Чечне. Штабы базируются на площадках местных общественных палат, сообщает Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).В состав штабов входят члены общественных палат, эксперты НОМ, представители некоммерческих организаций, юристы и медийщики. Основные партнеры штабов – Общественная палата России и федеральные общественные организации: Ассоциация "НОМ", корпус "За чистые выборы" и другие.Их региональные представители вместе с членами штаба займутся подготовкой и взаимодействием общественных наблюдателей, разработают презентации аналитических экспертных материалов, будут обрабатывать сообщения о возможных нарушениях и противодействовать фейкам. В основу штабов положены принципы работы ситуационных центров, которые действовали во время прошлых кампаний.Заявки на включение в состав штаба собираются в открытой форме, отметила глава Общественной палаты Кировской области Наталья Шедько. Созданы все условия, чтобы в работу включились общественники и представители некоммерческих организаций, академической среды, эксперты и гражданские активисты, подчеркнула она."Деятельность штаба будет содействовать обеспечению прозрачности избирательного процесса: у жителей региона не должно остаться сомнений в том, что выборы проходят честно и конкурентно. Мы налаживаем тесное сотрудничество с региональными СМИ и планируем освещать работу штаба в социальных сетях, что, на мой взгляд, станет эффективным направлением деятельности в борьбе с недостоверной информацией", – сказала Шедько.В Чечне в состав штаба вошли авторитетные общественные деятели, члены региональной Общественной палаты и эксперты по избирательному праву. "На текущий день идет активная работа по формированию юридического отдела и отдела мониторинга избирательного процесса. В нашем регионе установлен хороший контакт с представителями СМИ, значительное число из них готовы освещать ход кампании и работу общественного штаба",– рассказал глава чеченского штаба Мансур Солтаев.Ближайшее открытие штаба независимого общественного наблюдения состоится 4 февраля в Мурманской области. Одним из направлений работы станет деятельность мобильных групп, которые зарекомендовали себя как эффективный инструмент по проверке соблюдения избирательных прав и разрешения проблемных случаев, отметила зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко.