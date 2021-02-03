На пожаре в Судогде погиб пожилой мужчина 1937 года рождения. Трагедия произошла поздно вечером 2 февраля на улице Карла Маркса. Горел трёхквартирный деревянный жилой дом. Первые пожарные

На пожаре в Судогде погиб пожилой мужчина 1937 года рождения. Трагедия произошла поздно вечером 2 февраля на улице Карла Маркса. Горел трёхквартирный деревянный жилой дом. Первые пожарные подразделения оказались на месте уже через 3 минуты после вызова. Из окон шёл дым. Газодымозащитники ворвались в горящую квартиру, внутри они обнаружили 84-летнего дедушку без признаков жизни. Пожарные