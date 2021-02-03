Судогодские спасатели вытащили из колодца собаку. Одна из жительниц Судогды позвонила в местную пожарную охрану. Она сообщила, что во дворе заброшенного дома в колодец провалилась собака.

Судогодские спасатели вытащили из колодца собаку. Одна из жительниц Судогды позвонила в местную пожарную охрану. Она сообщила, что во дворе заброшенного дома в колодец провалилась собака. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. В колодце спасатели увидели уже очень слабую собаку. “Она плавала в ледяной воде и из последних сил безуспешно пыталась выбраться наружу” –