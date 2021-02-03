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В Суздале разрушается снимавшийся в кино "Дом Бальзаминова"
Владимирцы жалуются на агрессивное поведение бродячих собак
Во Владимире станцевали "Случайный вальс" в память о победе под Сталинградом
Во Владимирском филиале РАНХиГС появились новые специальности
Во владимирской научной библиотеке назвали лучшие книги года
Владимирская Мещера отметила "День болот"
Во Владимирской области на трассу выскочили две косули
В Судогде спасли собаку из колодца