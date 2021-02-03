Владимирцев ждет “гаражная амнистия”. Законопроект, инициированный партией “Единая Россия”, позволит гражданам узаконить права на данную недвижимость. Основная задача нового

Владимирцев ждет “гаражная амнистия”. Законопроект, инициированный партией “Единая Россия”, позволит гражданам узаконить права на данную недвижимость. Основная задача нового закона – упростить регистрацию гаражей, которые были построены до принятия Градостроительного кодекса в 2004 году. Постройку можно будет зарегистрировать по упрощенной схеме с минимальным набором документов. При этом законопроект позволит сократить расходы при оформлении. По оценке