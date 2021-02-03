Требует возобновить подачу электричества в квартиру. С таким иском в Октябрьский райсуд обратилась одна из жительниц Владимира. Ответчиками по делу выступают ресурсоснабжающая

Требует возобновить подачу электричества в квартиру. С таким иском в Октябрьский райсуд обратилась одна из жительниц Владимира. Ответчиками по делу выступают ресурсоснабжающая организация и управкомпания. Мария Козуева вместе с большой семьёй ещё перед прошлым Новым годом осталась без электричества. Исковые требования Марии зачитала судья. Светлана Стеций, судья Октябрьского райсуда: 31-го декабря 19-го года ответчиком была