Корабль, сошедший со страниц книги. Инженер Аркадий Ищук два года создавал пароход из кинокартины "Том Сойер" по мотивам произведения Марка Твена. Откуда создатель черпал вдохновение и как модель корабля помогает развивать современных детей?

Корабль, сошедший со страниц книги. Инженер Аркадий Ищук два года создавал пароход из кинокартины "Том Сойер" по мотивам произведения Марка Твена. Откуда создатель черпал вдохновение и как модель корабля помогает развивать современных детей?У вдохновения нет расписания. И глядя на пароход из картины "Том Сойер" инженер Аркадий Ищук решился на создание подобной модели. Он, как преданный читатель Областной научной библиотеки с 10-летним стажем, изучил редкую литературу с описанием американских кораблей времен Достоевского и остановился на речном пароходе "Красавица Запада", на котором по Миссисипи во второй половине 19-го века плавал писатель Марк Твен. Шедевр создавался два года.Аркадий Ищук:- Миссисипи не только мелкая и опасная, коварная река. Она огромная. Её сравнивают с Волгой. Но она мелкая, рассыпается по берегам. На ней много туманов, степь, поэтому издали, чтобы увидеть, залезает сюда человек и смотрит в "подозрительную" трубу. Определяется центр движения. И куда поворачивать в ту сторону или в эту сторону.На такой мели лоцману был необходим помощник. Им и работал Марк Твен. Он сидел на переднем краю корабля с веревкой и гирей и определял глубину реки. Отсюда писатель в будущем и позаимствует свое прозвище. Крик "марк твен" - дословно "метка две сажени"- это критическая отметка, когда веревка достигает максимальной глубины.Аркадий Ищук:- Свойство мужчины, что-нибудь всегда делать, а если делать модели, это красиво. Познаешь мир, познаешь искусство. Здесь я познал американцев и у меня появилась к ним любовь, к Америке, уважение...Вы знаете, вот это вот стремление мужчин рвать вперёд, не останавливаться на месте. Мальчишка взял, устроился ради денег, потом вспомнил - стал писателем.Ещё одна работа инженера - голландский галеон 16-го века "Санта-Мария". Сейчас он находится в московском музее-заповеднике в Коломенском в доме Петра 1. По мнению Аркадия Ищука, нам, россиянам, не хватает уважения к своей истории, а оно, словно дерево, почки которого развиваются в зависимости от "света", "тени", человека и многих других факторов. Сотрудников библиотеки эта мысль натолкнула на новую творческую идею.Неля Малекова, главный библиотекарь отдела гуманитарной литературы:- Этот подарок натолкнул нас на мысль, что если посмотреть на читателей с другой стороны, что если попробовать посмотреть на тех читателей, которые чем-то еще увлечены помимо книг. И мы сейчас начали составлять небольшой список таких читателей, и он у нас пополняется."Всё начинается с физического здоровья", - говорит инженер, а остальное просто: чтобы передать знания и привить любовь к истории и культуре, нужно читать своим детям. А дальше все сделают книги.Аркадий Ищук:- Я хотел, чтобы, если ребята это увидели, им захотелось "Тома Сойера" прочитать. Они просто бы полюбили бы литературу, а литература сама уже научит. И не стал его отделывать, чтобы ребята видели недостатки. И появилось бы желание самому сделать.- Сделать лучше?-Ещё лучше!Модель корабля уже используется для интерактивных занятий с детьми. Так любовь к истории и литературе прививают через предмет. Кстати, Аркадию Ищуку современные дети нравятся. Он считает, нынешнее поколение меняет культуру, которая затем изменит нас. В лучшую сторону.Любовь Истратова, Илья Хлудов