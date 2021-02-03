Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов обратился в надзорные органы с просьбой запретить ввозить мусор из Александровского района на полигон у деревни Бабанино.

Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов обратился в надзорные органы с просьбой запретить ввозить мусор из Александровского района на полигон у деревни Бабанино. Чиновник написал от своего имени обращения в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Документы опубликованы на официальном сайте властей Петушинского района. Курбатов посчитал незаконным распоряжение департамента природопользования “О направлении потоков твердых коммунальных отходов”. Напомним,