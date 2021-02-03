Музей вишни выставлен на торги для заключения договора аренды. Речь идёт о здании на Летне-Перевозинской, 3. Согласно сайту мэрии Владимира, городские власти планируют сдать музей вишни

Музей вишни выставлен на торги для заключения договора аренды. Речь идёт о здании на Летне-Перевозинской, 3. Согласно сайту мэрии Владимира, городские власти планируют сдать музей вишни почти за 678 тысяч рублей в год ( 56,5 тысяч рублей в месяц). Общая площадь здания 278,1 кв.м. Торги стартуют в марте. Напомним, музей вишни открылся в 2017-м году,