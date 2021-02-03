В регионе есть 1 детский сад, который полностью закрыт на карантин по ковид-19. Об этом стало известно на очередном корона-брифинге. Это учреждение находится в посёлке Новый Суздальского

В регионе есть 1 детский сад, который полностью закрыт на карантин по ковид-19. Об этом стало известно на очередном корона-брифинге. Это учреждение находится в посёлке Новый Суздальского района. В 8 детских садах Владимирской области закрыто на карантин по коронавирусу несколько групп в пяти учреждениях Гусь-Хрустального, а также по одному в округе Муром, Киржачском и Судогодском