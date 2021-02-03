Последний раз парня видели в посёлке Майский.

С 29 января в Александровском районе без вести пропал 16-летний Николай Ерин. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».Последний раз парня видели в посёлке Майский.Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.Был одет - в чёрный пуховик с капюшоном, камуфляжные укороченные штаны, ботинки, чёрно-синий шарф в клетку.При себе имел бежевый рюкзак.Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка могут сообщить её по номерам телефонов: 89253111880, 89040311721 или 112.