Последний раз парня видели в посёлке Майский.
С 29 января в Александровском районе без вести пропал 16-летний Николай Ерин. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Последний раз парня видели в посёлке Майский.
Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
Был одет - в чёрный пуховик с капюшоном, камуфляжные укороченные штаны, ботинки, чёрно-синий шарф в клетку.
При себе имел бежевый рюкзак.
Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка могут сообщить её по номерам телефонов: 89253111880, 89040311721 или 112.