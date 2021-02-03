Принят областной закон, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Во Владимирской области принят закон, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от пандемии коронавируса.Закон расширил линейку видов деятельности, по которым граждане могут уплачивать налог по патентной системе, включив в неё услуги детских развлекательных центров. На 75 процентов снижен размер годового дохода для исчисления налога по патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги общественного питания, а также установлена пониженная сумма дохода для предпринимателей, осуществляющих деятельность детских развлекательных центров.Также налоговые льготы предусмотрены для тех, кто применяет упрощённую систему налогообложения (УСН). Снижены ставки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания и услуги детских развлекательных центров, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – до 1 процента, а для выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, – до 5 процентов. Пониженные налоговые ставки по УСН будут применяться налогоплательщиками, у которых за отчётный (налоговый) период доход от осуществления указанных видов экономической деятельности, составляет не менее 70 процентов в общем объёме полученных доходов.